Центры вакцинации в Киеве и Львове привили в первый день работы менее 2000 человек

В Киеве центр вакцинации от COVID-19 заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.

Первый заместитель главы КГГА Николай Паравозник отмечает, что в Центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала бригада "скорой".

Чиновник отмечает, что вакцинация от коронавируса тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія" будет работать и завтра, 30 мая с 10:00 до 18:00. Центр вакцинации расположен по адресу: Броварской пр-т, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Что касается львовского центра вакцинации, то там за день удалось вакцинировать от коронавируса 384 человека. В центре работали 4 специально обученные бригады.

В Департамент охраны здоровья Львовской ОГА отметили, что все жители города, получившие вакцину 29 мая, чувствуют себя хорошо. Вакцинация жителей города, зарегистрированных в приложении "Дія" продолжится и 30 мая с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов".