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Центри вакцинації в Києві та Львові прищепили в перший день роботи менше 2000 осіб

Автор: Наталья Скороход

29 травня в Києві та Львові відкрилися центри вакцинації від COVID-19. У перший день роботи в обох містах прищепили менше ніж 2000 осіб.

Про це повідомляє у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Паравозник і Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА.

У Києві центр вакцинації від COVID-19 запрацював на базі Міжнародного виставкового центру. Там у перший день роботи вакцинували від коронавірусу 1395 жителів столиці.

Перший заступник голови КМДА Микола Паравозник зазначає, що в центрі сьогодні працювали 16 бригад, до яких входять реєстратор, лікар і медсестра. Крім того, працювала бригада "швидкої".

Чиновник зазначає, що вакцинація від коронавірусу тих, хто зареєструвався в додатку "Дія" працюватиме і завтра, 30 травня з 10:00 до 18:00. Центр вакцинації розташований за адресою: Броварський пр-т, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).

Що стосується Львівського центру вакцинації, то там за день вдалося вакцинувати від коронавірусу 384 людини. В центрі працювали 4 спеціально навчені бригади.

У Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА зазначили, що всі жителі міста, які отримали вакцину 29 травня, почуваються добре. Вакцинація мешканців міста, зареєстрованих у додатку" Дія "продовжиться і 30 травня з 10:00 до 19:00 на Арені "Львів".

Нагадаємо, що в Києві, Львові та Одесі відкрили центри вакцинації від коронавірусу. Там вакцину можуть отримати всі бажаючі, які зареєструвалися в додатку"Дія".

Раніше повідомлялося, що у центрі вакцинації в Києві в перший день роботи зібралася велика черга бажаючих отримати щеплення. В основному це літні люди, яких запросили сімейні лікарі.

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