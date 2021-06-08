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Центры вакцинации появятся еще в четырех городах Львовской области

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Львовская область, Вторник 08 июня 2021 19:48
Центры вакцинации появятся еще в четырех городах Львовской области Фото: новые центры вакцинации откроют во Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области планируют открыть центры вакцинации от коронавируса еще в четырех городах. Новые центры должны заработать в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут, передает Львовская ОГА.

"Предполагается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области - Дрогобыче, Трускавце, Стрые, Червонограде. На данный момент обсуждаем варианты локаций для размещения центров в этих городах", - сказал он.

Также планируется открытие двух новых центров вакцинации во Львове.

"Прорабатывается вопрос открытия двух локаций - в ТРЦ "Форум" (планируется работа трех медицинских бригад) и в кинопалаце А. Довженко (четыре бригады)", - добавил Когут.

В ближайшее время во Львовскую область должны прибыть новая партия вакцины AstraZeneca, которая пойдет на прививку второй дозой, и партия Pfizer, которой будут вакцинировать педагогов.

Напомним, открыть центры вакцинации от коронавируса решили в Черновцах. Там заработает сразу два центра.

Кроме того, центры вакцинации откроют в двух городах Киевской области.

Добавим, открывать новые центры вакцинации призывало Министерство здравоохранения.

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