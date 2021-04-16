В Турции новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

В Турции новый антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом . За последние 24 часа в стране выявили более 63 тысячи заболевших инфекцией.

По данным Минздрава Турции, с начала пандемии общее число умерших на 16 апреля составляет 35 031, а инфицированных - 4 150 039. Выздоровели 3 591 550 пациентов. К настоящему моменту в стране проведено 43 148 200 тестов на ковид.

Из-за роста числа больных COVID-19 в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вводится комендантский час по выходным, теперь он будет длиться с 19:00 пятницы до 5:00 понедельника, а на период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Также будет ограничено междугороднее сообщение.

Напомним, 16 апреля власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, будет ужесточен карантин.