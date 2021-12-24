Тысяча за вакцинацию. Еще три банка начали выплаты: полный список

"Сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк", - написал Федоров.

Таким образом, средства уже выплачивают:

Monobank;

Альфа-банк;

А-банк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк.

Министр напоминает, чтобы успеть получить выплату в этом году, необходимо успеть подать заявку на "е-поддержку до 29 декабря в "Дие".

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить следующие действия:

оформить банковскую карту "е-поддержка"; скачать и авторизоваться в приложении "Дия"; проверить наличие "зеленого" COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививках в электронную систему; зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "е-поддержка"; выбрать для выплаты карту "е-поддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", - добавляет Федоров.

По его словам, по состоянию на сегодня: