Тысяча за вакцинацию. Еще три банка начали выплаты: полный список

Сегодня, 24 декабря еще три банки начали выплачивать украинцам тысячу за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Стартовали выплаты от ПриватБанка, Ощадбанка и Укргазбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк", - написал Федоров.
Министр напоминает, чтобы успеть получить выплату в этом году, необходимо успеть подать заявку на "е-поддержку до 29 декабря в "Дие".
Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить следующие действия:
"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", - добавляет Федоров.
По его словам, по состоянию на сегодня:
Напомним, стало известно, когда появится использование тысячи за вакцинацию от коронавируса на покупку лекарств.
Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что прививавшиеся за рубежом украинцы также должны воспользоваться программой президента "е-Поддержка".