Тисяча за вакцинацію. Ще три банки почали виплати: повний список

Сьогодні, 24 грудня ще три банки почали виплачувати українцям тисячу за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Стартували виплати від ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Сьогодні гроші почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк", - написав Федоров.
Міністр нагадує, щоб встигнути отримати виплату в цьому році, необхідно встигнути подати заявку на "Є-підтримку до 29 грудня в "Дії".
Щоб отримати 1000 гривень від держави, потрібно виконати такі дії:
"Люди, які вже отримали виплату від держави, витратили її на книги, кіно та квитки всередині країни. Це три найпопулярніші опції, які вибирали", - додає Федоров.
За його словами, станом на сьогодні:
Нагадаємо, стало відомо, коли з'явиться використати тисячу за вакцинацію від коронавірусу на купівлю ліків.
Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які щепилися за кордоном, також повинні скористатися програмою президента "е-Підтримка".