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Более тысячи учебных заведений на Закарпатье не вакцинировали 80% сотрудников

Автор: Владислав Красинский

Более тысячи учебных заведений в Закарпатской области могут закрыть после введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там не вакцинированы 80% персонала.

Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки Закарпатской ОГА в ответ на информационный запрос.

Количество учебных заведений, которые имеют 80% вакцинированных работников:

  • среднего образования - 184;
  • дошкольного образования-123;
  • професионального предвысшего образования - 2;
  • высшего образования - 0.

Количество учебных заведений, которые не вакцинировали 80% работников:

  • среднего образования - 420;
  • дошкольного образования - 579;
  • професионального предвысшего образования - 12;
  • высшего образования - 7.

Ранее сообщалось, что во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%.

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школаКоронавирусВакцинация