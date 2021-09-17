Более тысячи учебных заведений на Закарпатье не вакцинировали 80% сотрудников

Более тысячи учебных заведений в Закарпатской области могут закрыть после введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там не вакцинированы 80% персонала.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки Закарпатской ОГА в ответ на информационный запрос.
Количество учебных заведений, которые имеют 80% вакцинированных работников:
Количество учебных заведений, которые не вакцинировали 80% работников:
Ранее сообщалось, что во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%.