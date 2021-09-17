Більше тисячі навчальних закладів на Закарпатті не вакцинували 80% співробітників

Більше тисячі навчальних закладів у Закарпатській області можуть закрити після запровадження "жовтої" зони адаптивного карантину. Там не вакциновані 80% персоналу.
Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА у відповідь на інформаційний запит.
Кількість закладів освіти, які мають 80% вакцинованих працівників:
Кількість закладів освіти, які не вакцинували 80% працівників:
Раніше повідомлялося, що у всіх школах Києва показники вакцинації педагогічного колективу перевищили 80%.