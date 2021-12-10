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Тысяча за вакцинацию: первая авиакомпания объявила об участии в программе

Автор: Сергей Новиков

Полученную тысячу гривен за вакцинацию от COVID можно будет потратить на внутренние авиарейсы. Сегодня стало известно о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" стала одним из украинских авиаперевозчиков, которые участвуют в программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАУ.

Сообщается, что тысячу за вакцинацию можно будет потратить на перелет исключительно собственными внутренними рейсами МАУ. На сегодня авиакомпания выполняет регулярные внутренние рейсы только между Киевом и Одессой. Но в перспективе сеть маршрутов может быть расширена.

"Условия процедуры бронирования авиабилетов с использованием выделенных средств авиакомпания сообщит после проведения технической интеграции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало инструкцию, как получить и на что потратить тысячу за вакцинацию.

Также стало известно, что более 300 тысяч украинцев уже оформили виртуальные карты для получения этих денег.

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