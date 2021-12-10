Тисяча за вакцинацію: перша авіакомпанія оголосила про участь у програмі

Отриману тисячу гривень за вакцинацію від COVID можна буде витратити на внутрішні авіарейси. Сьогодні стало відомо про те, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" стала одним з українських авіаперевізників, які беруть участь у програмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МАУ .

Повідомляється, що тисячу за вакцинацію можна буде витратити на переліт виключно власними внутрішніми рейсами МАУ. На сьогодні авіакомпанія виконує регулярні внутрішні рейси тільки між Києвом і Одесою. Але в перспективі мережа маршрутів може бути розширена.

"Умови процедури бронювання авіаквитків з використанням виділених коштів авіакомпанія повідомить після проведення технічної інтеграції", - йдеться в повідомленні.