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Ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов

Автор: Максим Зайченко

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Отмечается, что ранее некоторые ученые оценивали число бессимптомных зараженных от 20 до 45% от их общего числа.

Напомним, ранее в Польше заявили о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Отметим, президент США Дональд Трамп сказал, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

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