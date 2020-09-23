Ученые назвали число зараженных COVID-19 без симптомов

Авторы исследования

Отмечается, что ранее некоторые ученые оценивали число бессимптомных зараженных от 20 до 45% от их общего числа.

Напомним, ранее в Польше заявили о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Отметим, президент США Дональд Трамп сказал, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.