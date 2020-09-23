Вчені назвали число заражених COVID-19 без симптомів

Автори дослідження

Зазначається, що раніше деякі вчені оцінювали кількість безсимптомних заражених від 20 до 45% від їх загального числа.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили про створення першого у світі ліку від коронавірусу COVID-19. Препарат створений на основі плазми пацієнтів, які одужали.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп сказав, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.