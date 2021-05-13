Ученые назвали реальную летальность от COVID в Украине в 2020 году. Она выше втрое

"Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое", - заявили ученые.

В НАН отметили, что такие данные подтверждает и Институт показателей и оценки здоровья (IHME), расположенный в США. По их данным,

"Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - добавили в НАН.