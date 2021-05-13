RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені назвали реальну летальність від COVID в Україні в 2020 році. Вона вище втричі

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні переглянули дані летальності від коронавірусу. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

"Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, в 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі", - заявили вчені.

У НАН відзначили, що такі дані підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований в США. За їхніми даними,

"Число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто в 2,96 разів більше", - додали в НАН.

Нагадаємо, станом на 13 травня згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку пандемії зафіксували 47 333 летальних випадки. За вчора в країні підтвердили 346 летальних випадки.

Раніше повідомлялося, що протягом наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості хворих на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступленияCOVID-19Коронавірус