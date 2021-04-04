Ученые назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в Украине

"Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны", - отметили в НАН.

Фото: статистика по коронавирусу (nas.gov.ua)

Ученые подчеркнули, что если статистическая динамика последних дней не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то ожидать пика заболевания можно в течение одной-двух недель. При этом в НАН отметили переполненность больниц, что может отсрочить улучшение ситуации с COVID-19 еще на 7-14 дней. "На реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже - через 3-4 недели", - уточнили специалисты.

Фото: статистика по коронавирусу (nas.gov.ua)

В НАН отмечают, что при увеличении за прошедшую неделю количества тестов на коронавирус наблюдается снижение числа положительных результатов. "Это дает основания ожидать затухания эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю", - резюмировали ученые.