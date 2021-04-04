Вчені назвали терміни поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні

"Статистичні показники останніх декількох днів дають підстави сподіватися, що загальна епідемічна динаміка розвивається за більш оптимістичним сценарієм, ніж прогнозувалося. Три дні поспіль кількість нових випадків виявляється приблизно на 20% менше прогнозованого. Позитивність ПЛР-тестів також почала зменшуватися вперше з початку нової хвилі", - зазначили в НАН.

Фото: статистика по коронавірусу (nas.gov.ua)

Вчені підкреслили, що якщо статистична динаміка останніх днів не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то очікувати піку захворювання можна протягом одного-двох тижнів. При цьому в НАН відзначили переповненість лікарень, що може відстрочити поліпшення ситуації з COVID-19 ще на 7-14 днів. "На реальне поліпшення ситуації можна сподіватися значно пізніше - через 3-4 тижні", - уточнили фахівці.

Фото: статистика по коронавірусу (nas.gov.ua)

В НАН відзначають, що при збільшенні за минулий тиждень кількості тестів на коронавірус спостерігається зниження числа позитивних результатів. "Це дає підстави очікувати затухання епідемії на загальнонаціональному рівні мінімум в найближчий тиждень", - підсумували вчені.