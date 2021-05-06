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Ученые просят правительство Индии предоставить всю информацию о COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Индии ученые просят правительство Индии предоставить информацию о коронавирусе. Это нужно для того, чтоб остановить новые случаи тяжелой болезни и спасти жизни.

Об этом сообщает Associated Press.

Индийские ученые обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой обнародовать данные о вирусах, которые позволили бы им спасти жизни.

Онлайн-обращение подписали более 350 ученых в Индии. Они просят правительство опубликовать данные о мутациях вируса, тестировании, выздоровевших пациентах и о том, как люди реагировали на вакцины.

Ученые утверждают, что детализированные данные по тестированию были недоступны для неправительственных экспертов, а также для некоторых государственных экспертов.

"Работа по моделированию для прогнозирования будущих всплесков давления проводилась назначенными правительством экспертами с недостаточной информацией", - говорится в сообщении.

То же самое касается и данных по общей ситуации в стране, которые могли бы помочь спрогнозировать ситуацию с коронавирусом на будущее. Ученые говорят, что могли бы определить, сколько коек, кислорода или помещений для интенсивной терапии Индии потребуется в дальнейшем.

Напомним, в Индии зафиксировали новый рекорд по смертности от коронавируса. В стране не стало 3780 человек и почти 400 тысяч заболели за сутки.

Ранее сообщалось, что в Индии предупредили о дефиците вакцин от коронавируса, который продлиться до середины лета.

Также мы писали о том, что "индийский" штамм коронавируса появился уже в Польше. Им заболел дипломат.

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