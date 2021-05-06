Ученые просят правительство Индии предоставить всю информацию о COVID-19

Индийские ученые обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой обнародовать данные о вирусах, которые позволили бы им спасти жизни.

Онлайн-обращение подписали более 350 ученых в Индии. Они просят правительство опубликовать данные о мутациях вируса, тестировании, выздоровевших пациентах и о том, как люди реагировали на вакцины.

Ученые утверждают, что детализированные данные по тестированию были недоступны для неправительственных экспертов, а также для некоторых государственных экспертов.

"Работа по моделированию для прогнозирования будущих всплесков давления проводилась назначенными правительством экспертами с недостаточной информацией", - говорится в сообщении.

То же самое касается и данных по общей ситуации в стране, которые могли бы помочь спрогнозировать ситуацию с коронавирусом на будущее. Ученые говорят, что могли бы определить, сколько коек, кислорода или помещений для интенсивной терапии Индии потребуется в дальнейшем.