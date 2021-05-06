Вчені просять уряд Індії надати всю інформацію про COVID-19

Індійські вчені звернулися до прем'єр-міністра Індії Нарендре моді з проханням оприлюднити дані про віруси, які дозволили б їм врятувати життя.

Онлайн-звернення підписали понад 350 вчених в Індії. Вони просять уряд опублікувати дані про мутації вірусу, тестування, відновлених пацієнтів та про те, як люди реагували на вакцини.

Вчені стверджують, що деталізовані дані з тестування були недоступні для неурядових експертів, а також для деяких державних експертів.

"Робота з моделювання для прогнозування майбутніх сплесків тиску проводилася призначеними урядом експертами з недостатньою інформацією", - йдеться в повідомленні.

Те ж саме стосується і даних по загальній ситуації в країні, які могли б допомогти спрогнозувати ситуацію з коронавірусом на майбутнє. Вчені кажуть, що могли б визначити, скільки ліжок, кисню або приміщень для інтенсивної терапії Індії буде потрібно надалі.