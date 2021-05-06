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Вчені просять уряд Індії надати всю інформацію про COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Індії вчені просять уряд Індії надати інформацію про коронавірус. Це потрібно для того, щоб зупинити нові випадки важкої хвороби і врятувати життя.

Про це повідомляє Associated Press.

Індійські вчені звернулися до прем'єр-міністра Індії Нарендре моді з проханням оприлюднити дані про віруси, які дозволили б їм врятувати життя.

Онлайн-звернення підписали понад 350 вчених в Індії. Вони просять уряд опублікувати дані про мутації вірусу, тестування, відновлених пацієнтів та про те, як люди реагували на вакцини.

Вчені стверджують, що деталізовані дані з тестування були недоступні для неурядових експертів, а також для деяких державних експертів.

"Робота з моделювання для прогнозування майбутніх сплесків тиску проводилася призначеними урядом експертами з недостатньою інформацією", - йдеться в повідомленні.

Те ж саме стосується і даних по загальній ситуації в країні, які могли б допомогти спрогнозувати ситуацію з коронавірусом на майбутнє. Вчені кажуть, що могли б визначити, скільки ліжок, кисню або приміщень для інтенсивної терапії Індії буде потрібно надалі.

Нагадаємо, в Індії зафіксували новий рекорд по смертності від коронавірусу. У країні не стало 3780 осіб і майже 400 тисяч захворіли за добу.

Раніше повідомлялося, що в Індії попередили про дефіцит вакцин від коронавірусу, який триватиме до середини літа.

Також ми писали про те, що "індійський" штам коронавірусу з'явився вже в Польщі. Ним захворів дипломат.

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