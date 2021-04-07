Ученые спрогнозировали заболеваемость COVID в Украине и назвали регионы-лидеры

Заболеваемость коронавирусом в Украине в ближайшие недели особо не изменится и будет оставаться на нынешнем уровне. Лидировать по этому показателю будут семь регионов.
Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.
Сообщается, что, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.
Для Украины в целом получены такие прогнозные числовые показатели:
Фото: прогноз заболеваемости COVID-19 (nas.gov.ua)
Напомним, ученые НАН полагают, что Украина уже выходит на плато заболеваемости третьей волны COVID-19.
Ранее также стало известно, что в Чернигове наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом с начала пандемии.