Ученые выяснили, как организм может блокировать все штаммы COVID-19

В частности, группа исследователей из США обнаружила в организме человека внеклеточные везикулы evACE2 - небольшие органеллы, содержащие белок ACE2, который может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2.

"Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2", - говорится в исследовании ученых и США.

Данный противовирусный агент присутствует в крови человека и является естественной защитой против COVID-19.

Результаты доклинических экспериментов

Доклинические эксперименты показали, что эти везикулы нейтрализуют широкий спектр штаммов SARS-CoV-2, а также имеют потенциал против новых коронавирусов.

Защитный эффект ученые объясняют тем, что везикулы действуют как "приманка" для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он стремится инфицировать. Соединяясь с SARS-CoV-2, везикулы блокируют основные функции патогена, сообщая иммунную систему о том, что его нужно изъять из организма.

Разработка лекарств

Ученые отметили, что открытие создает возможности для разработки универсальных терапевтических средств против COVID-19, эффективность которых не будет снижаться даже, если вирус будет мутировать.

Для усиления естественной защиты ученые планируют разработать спреи и другие формы препаратов, которые позволяют ускорить выздоровление.