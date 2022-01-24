Вчені з'ясували, як організм може блокувати всі штами COVID-19

Зокрема, група дослідників з США виявила в організмі людини позаклітинні везикули evACE2 - невеликі органели, що містять білок ACE2, який може блокувати будь-які штами SARS-CoV-2.

"Важливо відзначити, що evACE2, виділений з плазми або клітин людини, нейтралізує інфекцію SARS-CoV-2, конкуруючи з клітинним ACE2", - йдеться в дослідженні вчених і США.

Даний противірусний агент присутній в крові людини і є природним захистом проти COVID-19.

Результати доклінічних експериментів

Доклінічні експерименти показали, що ці везикули нейтралізують широкий спектр штамів SARS-CoV-2, а також мають потенціал проти нових коронавірусів.

Захисний ефект вчені пояснюють тим, що везикули діють як "приманка" для вірусу, відволікаючи його від білка ACE2 на поверхні клітин, які він прагне інфікувати. З'єднуючись з SARS-CoV-2, везикули блокують основні функції патогена, повідомляючи імунну систему про те, що його потрібно вилучити з організму.

Розробка ліків

Вчені відзначили, що відкриття створює можливості для розробки універсальних терапевтичних засобів проти COVID-19, ефективність яких не буде знижуватися навіть, якщо вірус буде мутувати.

Для посилення природного захисту вчені планують розробити спреї та інші форми препаратів, які дозволяють прискорити одужання.