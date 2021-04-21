Ученые заявили о существенном снижении ПЦР-тестирований на COVID за неделю

По сравнению с прошлой неделе делали около 40 тысяч тестов в среднем в сутки, тогда как еще две недели назад таких тестирований было около 50 тысяч. При этом ученые отметили, что также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

"Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше - на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%. При неизменном протоколе выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение", - отметили в НАН.