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Ученые заявили о существенном снижении ПЦР-тестирований на COVID за неделю

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине на фоне снижения заражений коронавируса существенно уменьшилось количество ПЦР-тестирований. При этом процент выявления заражений все равно снизился.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

По сравнению с прошлой неделе делали около 40 тысяч тестов в среднем в сутки, тогда как еще две недели назад таких тестирований было около 50 тысяч. При этом ученые отметили, что также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

"Несмотря на существенное снижение числа ПЦР-тестов, выполненных в течение последней недели, число положительных результатов снизилось еще больше - на 21%, что обеспечило снижение позитивности по образцам с 32,4% до 29,1%. При неизменном протоколе выявления больных это, вероятно, означает, что число новых случаев болезни в ближайшие дни ускорит падение", - отметили в НАН.

Ранее РБК-Украина писало, что снижение смертности от COVID в Украине ожидается в ближайшие дни.

Напомним, за вчера в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - подтвердили 12 162 заражения. Больше новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

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