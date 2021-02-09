Не только Ухань: ВОЗ назвала возможные источники коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что, кроме рынка в Ухане, существуют и другие возможные источники COVID-19 . Это можут быть другие рынки.

По его словам, первые заражения коронавирусом могут быть связаны не только с рыбным рынком "Хуанань" в Ухане - но и с другими.

Также есть версия, что "нулевое заражение" могло не быть связано с рынками вообще.

По словам эксперта, необходимый анализ материалов, чтобы установить, были ли случаи коронавируса в Ухане до декабря 2019 года.