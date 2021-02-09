Не тільки Ухань: ВООЗ назвала можливі джерела коронавірусу

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що, крім ринку в Ухані, існують і інші можливі джерела COVID-19 . Це можуть бути інші ринки.

За його словами, перші зараження коронавірусом можуть бути пов'язані не тільки з рибним ринком "Хуанань" в Ухані - але і з іншими.

Також є версія, що "нульове зараження" могло бути пов'язано не з ринками взагалі.

За словами експерта, необхідний аналіз матеріалів, щоб встановити, чи були випадки коронавірусу в Ухані до грудня 2019 року.