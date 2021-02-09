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Не тільки Ухань: ВООЗ назвала можливі джерела коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що, крім ринку в Ухані, існують і інші можливі джерела COVID-19. Це можуть бути інші ринки.

Про це заявив доктор Петер Бен Ембарек, передає Sky News.

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За його словами, перші зараження коронавірусом можуть бути пов'язані не тільки з рибним ринком "Хуанань" в Ухані - але і з іншими.

Також є версія, що "нульове зараження" могло бути пов'язано не з ринками взагалі.

За словами експерта, необхідний аналіз матеріалів, щоб встановити, чи були випадки коронавірусу в Ухані до грудня 2019 року.

Нагадаємо, організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Також місія ВООЗ в китайському Ухані заявила, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".

Більш того, за їх даними, СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань.

У ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані.

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