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Украина в апреле должна получить еще миллион доз вакцины Sinovac, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал сроки получения следующих партий китайской COVID-вакцины компании Sinovac. По его словам, уже в апреле Украина должна получить 1 млн доз китайской вакцины.

Об этом шла речь в интервью министра программе "ТСН".

Как рассказал Степанов, в четверг, 8 апреля, он проведет видеоконференцию с руководством компании Sinovac, во время которой будут обсуждаться новые поставки вакцины.

"Предварительно, мы должны получить 1 млн доз Sinovac уже в апреле, остальные дозы - в мае. Будем разговаривать об увеличении объемов поставок этой вакцины", - отметил он.

Отметим, Украина также ждет получения вакцин от коронавируса Novavax, Covishield, Pfizer, а также партии вакцины по механизму COVAX. Всего в Минздраве рассчитывают на 32 млн доз вакцин.

Напомним, первая партия вакцины Sinovac прибыла в Украину 25 марта. В Украину привезли 215 тысяч доз препарата. Сейчас вакцина проходит проверку в государственной лаборатории.

Как писало РБК-Украина, министр Степанов рассказал, когда вакциной компании Sinovac будут вакцинировать украинцев.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКитайвакцинацияМаксим СтепановВакцина от коронавируса
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