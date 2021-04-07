Украина в апреле должна получить еще миллион доз вакцины Sinovac, - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал сроки получения следующих партий китайской COVID-вакцины компании Sinovac . По его словам, уже в апреле Украина должна получить 1 млн доз китайской вакцины.

Об этом шла речь в интервью министра программе "ТСН" .

Как рассказал Степанов, в четверг, 8 апреля, он проведет видеоконференцию с руководством компании Sinovac, во время которой будут обсуждаться новые поставки вакцины.

"Предварительно, мы должны получить 1 млн доз Sinovac уже в апреле, остальные дозы - в мае. Будем разговаривать об увеличении объемов поставок этой вакцины", - отметил он.

Отметим, Украина также ждет получения вакцин от коронавируса Novavax, Covishield, Pfizer, а также партии вакцины по механизму COVAX. Всего в Минздраве рассчитывают на 32 млн доз вакцин.