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Україна у квітні має отримати ще мільйон доз вакцини Sinovac, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав терміни отримання наступних партій китайської COVID-вакцини компанії Sinovac. За його словами, вже у квітні Україна має отримати 1 млн доз китайської вакцини.

Про це йшлося в інтерв'ю міністра програмі "ТСН".

Як розповів Степанов, у четвер, 8 квітня, він проведе відеоконференцію з керівництвом компанії Sinovac, під час якої обговорюватимуть нові поставки вакцини.

"Попередньо, ми повинні отримати 1 млн доз Sinovac вже у квітні, решту доз - у травні. Будемо розмовляти про збільшення обсягів поставок цієї вакцини", - зазначив він.

Зазначимо, Україна також чекає на отримання вакцин від коронавірусу Novavax, Covishield, Pfizer, а також партії вакцини за механізмом COVAX. Загалом в МОЗ розраховують на 32 млн доз вакцин.

Нагадаємо, перша партія вакцини Sinovac прибула в Україну 25 березня. В Україну привезли 215 тисяч доз препарату. Зараз вакцина проходить перевірку в державній лабораторії.

Як писало РБК-Україна, міністр Степанов розповів, коли вакциною компанії Sinovac вакцинувати українців.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКитайвакцинаціяМаксим СтепановВакцина від коронавірусу
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