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Украина должна договариваться о производстве COVID-вакцин на своей территории, - Зеленский

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями COVID-вакцин. Страна должна запустить на своей территории производство препаратов.

Об этом глава государства заявил на совещании 11 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Должны вести речь о комплексном подходе и взаимодействии", - отметил он.

Зеленский отдельно подчеркнул необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина ведет переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.

Он отметил, что в этом году в Украину планируют доставить 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинцев.

Ранее сообщалось, что Украина прошла третью волну коронавируса. Впрочем, в Минздраве предупреждают, что расслабляться рано и может быть еще и четвертая волна COVID-19.

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