Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками COVID-вакцин. Країна має запустити на своїй території виробництво препаратів.

Про це глава держави заявив на нараді 11 травня, передає прес-служба Офісу президента.

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", - зазначив він. Зеленський окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.