RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна має домовлятися про виробництво COVID-вакцин на своїй території, - Зеленський

Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україна має домовитися про стратегічне партнерство з виробниками COVID-вакцин. Країна має запустити на своїй території виробництво препаратів.

Про це глава держави заявив на нараді 11 травня, передає прес-служба Офісу президента.

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо вести мову про комплексний підхід та взаємодію", - зазначив він.

Зеленський окремо наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна веде переговори на поставку вакцин від коронавірусу на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Він наголосив, що цьогоріч в Україну планують доставити 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.

Раніше повідомлялося, що Україна пройшла третю хвилю коронавірусу. Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус