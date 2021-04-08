Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID, - KSE

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом. Текущая медицинская система может выдержать до 40% больше суточных госпитализации, чем это есть сейчас.
Отмечается, что абсолютно предельная граница суточного количества госпитализации при 100% заполненности коек с кислородом составляет 8 тысяч госпитализации в сутки.
При этом реальным пределом по количеству госпитализаций, при заполненности коек с кислородом на 80%, составляет 6,5 тысячи госпитализаций в сутки.
При этом на сегодня показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 4,6 тысячи в сутки.
Напомним, в Украине заняты 65,4% кроватей для COVID-пациентов в отделениях интенсивной терапии. Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях, где заняты более 80% таких коек.
Кроме того, в Украине за прошедшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.