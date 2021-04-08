UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций по COVID, - KSE

Автор: Лера Полищук

Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом. Текущая медицинская система может выдержать до 40% больше суточных госпитализации, чем это есть сейчас.

Об этом говорилось во время презентации Киевской школы экономики.

Отмечается, что абсолютно предельная граница суточного количества госпитализации при 100% заполненности коек с кислородом составляет 8 тысяч госпитализации в сутки.

При этом реальным пределом по количеству госпитализаций, при заполненности коек с кислородом на 80%, составляет 6,5 тысячи госпитализаций в сутки.

При этом на сегодня показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 4,6 тысячи в сутки.

Напомним, в Украине заняты 65,4% кроватей для COVID-пациентов в отделениях интенсивной терапии. Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях, где заняты более 80% таких коек.

Кроме того, в Украине за прошедшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины госпитализацияКоронавирусУкраина
Читайте также
Харьковская область сегодня-завтра может попасть в "красную" зону карантина, - KSE
Для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель, - эпидемиолог
Прогноз погоды