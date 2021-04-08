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Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID, - KSE

Автор: Лера Полищук

Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій хворих з коронавірусом. Поточна медична система може витримати до 40% більше добових госпіталізації, ніж це є зараз.

Про це йшлося під час презентації Київської школи економіки.

Наголошується, що абсолютно гранична межа добового кількості госпіталізації при 100% заповненість ліжок з киснем становить 8 тисяч госпіталізації в добу.

При цьому реальним межею по кількості госпіталізацій, при заповнювання ліжок з киснем на 80%, становить 6,5 тисячі госпіталізацій в добу.

При цьому на сьогодні показник госпіталізацій хворих коронавірусом становить 4,6 тисячі на добу.

Нагадаємо, в Україні зайняті 65,4% ліжок для COVID-пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Найбільш напружена ситуація спостерігається в Києві, Харківській та Хмельницькій областях, де зайнято понад 80% таких ліжок.

Крім того, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Львівській областях.

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