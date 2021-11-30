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Украина начала проходить пик нынешней волны COVID-19, - эксперт

Автор: Илона Свиридова

По состоянию на конец ноября Украина начала проходить пик нынешней волны COVID-19. В частности, в больницах за неделю количество госпитализированных снизилось на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Разгрузка медицинской системы продолжается. В ковидных больницах меньше и меньше пациентов. И такое уменьшение за неделю - 14%. Больше свободных коек с кислородом, чем занятых коек с кислородом. Но занятость коек достаточно велика и так же большое количество госпитализаций. В рамках текущей волны мы начинаем проходить пик", - отметил он.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко еще в середине ноября говорил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.

А в Национальной академии наук Украины полагают, что пик смертности от COVID-19 уже пройден.

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