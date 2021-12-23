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Украина может начать производить лекарства и вакцины от COVID в 2022 году: названо условие

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения надеются, что Украина уже в следующем году сможет начать производить лекарства и вакцины от коронавируса. Речь идет о производстве по патенту двух американских фармацевтических компаний Pfizer и Merck.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, которого цитирует "Голос Америки".

"Украина мечтает производить и таблетки, и вакцины. И мы обращались к производителям. Если посмотреть сегодня, то мы в шорт-листе и Pfizer и Merck - Украина как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны", - рассказал Ляшко.

По его словам, для этого у нашей страны есть возможности, а также государство зарекомендовало себя как надежного партнера:

"То партнерство, которое сейчас происходит между нами и Соединенными Штатами Америки, нам дает надежду, что мы это все сделаем", - резюмировал Ляшко.

Напомним, по словам главы Минздрава, завод фармацевтической компании "Лекхим" в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируют запустить уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса, а испытания проводятся на мышах в институте в Гданске.

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