Україна може почати виробляти ліки та вакцини від COVID у 2022 році: названо умову

"Україна мріє виробляти і пігулки, і вакцини. І ми зверталися до виробників. Якщо подивитися сьогодні, то ми є у шорт-листі і Pfizer, і Merck - Україна як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни", - розповів Ляшко.

За його словами, для цього в нашої країни є можливості, а також держава зарекомендувала себе як надійного партнера:

"Те партнерство, яке зараз відбувається між нами й Сполученими Штатами Америки, нам дає надію, що ми це все зробимо", - резюмував Ляшко.