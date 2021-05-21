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Украина начинает вакцинацию от COVID жителей оккупированных территорий

Автор: РБК-Украина

Украина в ближайшее время начнет вакцинировать от COVID жителей оккупированных территорий. Приоритет будет даваться лицам старше 65 лет.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram.

Сообщается, что партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech из 500 тысяч доз, которая прибыла в конце апреля, прошла лабораторный контроль. Эти вакцины начнут развозиться по регионам уже 24 мая.

Также сообщается, что по решению Оперативного штаба, эта партия пойдет на прививки, в том числе, для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Приоритетно намерены вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма старше 65 лет. Вакцинация будет проходить в пунктах на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что для жителей оккупированных районов Донбасса могут организовать места вакцинации от коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Отметим, ранее стало известно, что Украина пропустила партию тестов на COVID для оккупированного Луганска.

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