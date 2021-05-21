Україна розпочинає вакцинацію від COVID жителів окупованих територій

Україна найближчим часом почне вакцинувати від COVID жителів окупованих територій. Пріоритет буде даватися особам старше 65 років.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram.
Повідомляється, що партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech з 500 тисяч доз, яка прибула в кінці квітня, пройшла лабораторний контроль. Ці вакцини почнуть розвозитися по регіонах вже 24 травня.
Також повідомляється, що за рішенням Оперативного штабу, ця партія піде на щеплення, в тому числі, для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Пріоритетно хочуть вакцинувати жителів ОРДЛО і Криму старше 65 років. Вакцинація проходитиме в пунктах на території Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для жителів окупованих районів Донбасу можуть організувати місця вакцинації від коронавірусу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).
Зазначимо, раніше стало відомо, що Україна пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська.