RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна розпочинає вакцинацію від COVID жителів окупованих територій

Автор: РБК-Україна

Україна найближчим часом почне вакцинувати від COVID жителів окупованих територій. Пріоритет буде даватися особам старше 65 років.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Повідомляється, що партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech з 500 тисяч доз, яка прибула в кінці квітня, пройшла лабораторний контроль. Ці вакцини почнуть розвозитися по регіонах вже 24 травня.

Також повідомляється, що за рішенням Оперативного штабу, ця партія піде на щеплення, в тому числі, для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Пріоритетно хочуть вакцинувати жителів ОРДЛО і Криму старше 65 років. Вакцинація проходитиме в пунктах на території Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для жителів окупованих районів Донбасу можуть організувати місця вакцинації від коронавірусу на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).

Зазначимо, раніше стало відомо, що Україна пропустила партію тестів на COVID для окупованого Луганська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КримвакцинаціяОРДЛОCOVID-19