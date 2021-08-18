Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС. Это заявил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".
В то же время на территории Украины будут признаваться европейские сертификаты.
"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться, как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот", - сказал он.
Виктор Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа по участию Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации по СOVID-сертификатам.
Ранее мы писали, что в "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android.
Кроме того, на прошлой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.