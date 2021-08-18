UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Автор: Анна Полисученко

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС. Это заявил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

В то же время на территории Украины будут признаваться европейские сертификаты.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться, как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот", - сказал он.

Виктор Ляшко анонсировал пресс-брифинг 20 августа по участию Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации по СOVID-сертификатам.

Ранее мы писали, что в "Дія" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android.

Кроме того, на прошлой неделе украинский COVID-сертификат в "Дія" вышел на последний технический этап одобрения в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцина от коронавируса