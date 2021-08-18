Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС, - Ляшко

Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС. Це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".
У той же час на території України будуть визнаватися європейські сертифікати.
"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю буде використовуватися, як і Європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися у нас. Це буде зроблено ось-ось", - сказав він.
Віктор Ляшко анонсував прес-брифінг 20 серпня щодо участі Міністерства охорони здоров'я та Міністерства цифрової трансформації по СOVID-сертифікатам.
Раніше ми писали, що у "Дія" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android.
Крім того, минулого тижня український covid-сертифікат в "Дія" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.