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Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС, - Ляшко

Автор: Анна Полисученко

Україна одна з перших у списку третіх країн, чий COVID-сертифікат визнає ЄС. Це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

У той же час на території України будуть визнаватися європейські сертифікати.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, отримає доступ, і український паспорт буде визнаний і повністю буде використовуватися, як і Європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати будуть визнаватися у нас. Це буде зроблено ось-ось", - сказав він.

Віктор Ляшко анонсував прес-брифінг 20 серпня щодо участі Міністерства охорони здоров'я та Міністерства цифрової трансформації по СOVID-сертифікатам.

Раніше ми писали, що у "Дія" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android.

Крім того, минулого тижня український covid-сертифікат в "Дія" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

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