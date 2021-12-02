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Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 15:23
Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина из-за штамма коронавируса "Омикрон" закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранными гражданами из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.

Новые правила вступают в силу с 00:00 3 декабря.

Полный "красный список" стран выглядит следующим образом:

  • ЮАР
  • Ботсвана
  • Зимбабве
  • Намибия
  • Лесото
  • Королевство Эсватини
  • Мозамбик
  • Малави

Напомним, в начале недели сообщалось о планах ввести обязательную самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из стран с широким распространением "Омикрона".

До этого министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда штамм "Омикрон" появится в Украине.

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