Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран
Украина из-за штамма коронавируса "Омикрон" закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранными гражданами из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.
Новые правила вступают в силу с 00:00 3 декабря.
Полный "красный список" стран выглядит следующим образом:
- ЮАР
- Ботсвана
- Зимбабве
- Намибия
- Лесото
- Королевство Эсватини
- Мозамбик
- Малави
Напомним, в начале недели сообщалось о планах ввести обязательную самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из стран с широким распространением "Омикрона".
До этого министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда штамм "Омикрон" появится в Украине.