ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна через "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 15:23
Україна через "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн. Це має запобігти поширенню його в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонений в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія і ряд інших африканських країн", - зазначив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

Водночас для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб.

Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося про плани запровадити обов'язкову самоізоляцію для українців, які повертаються з країн із широким поширенням "Омікрону".

До цього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки складно спрогнозувати, коли штам "Омікрон" з'явиться в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Омикрон Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус