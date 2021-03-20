Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild.
Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает поставки первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.
"Сегодня с 6-ю из них (производителями, - ред.) подписаны предварительные соглашения (о вакцине, - ред.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac", - сообщил он.
По словам Шмыгаля, скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.
Напомним, Денис Шмыгаль назвал причины отказа от закупки российской вакцины от коронавируса.
Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя ответственность за случаи побочного действия после проведения вакцинации от коронавируса.