Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от коронавируса

Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому изданию Bild .

Он отметил, что в ближайшее время Украина ожидает поставки первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.

"Сегодня с 6-ю из них (производителями, - ред.) подписаны предварительные соглашения (о вакцине, - ред.) и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac", - сообщил он.

По словам Шмыгаля, скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.