Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від коронавірусу

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від коронавірусу. Наразі підписані попередні угоди з шістьма виробниками.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild .

Він зазначив, що найближчим часом Україна очікує поставки першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX.

"На сьогодні з 6-ма з них (виробниками, - ред.) підписані попередні угоди (про вакцину, - ред.) і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac", - повідомив він.

За словами Шмигаля, якнайшвидша вакцинація є глобальним інтересом - і з точки зору здоров’я громадян, і у контексті відновлення економіки.