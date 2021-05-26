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Украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета

Автор: РБК-Украина

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Что известно о вакцине Pfizer

Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В США и Канаде этой вакциной уже прививают даже детей в возрасте от 12 лет.

Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.

Как известно, Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 20 млн доз вакцины от коронавируса. Сначала Украина и Pfizer подписали контракт на 10 млн доз, а затем увеличили его вдвое.

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