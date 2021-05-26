RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету

Автор: РБК-Україна

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана коштом державного бюджету.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У США та Канаді цією вакциною вже щеплюють навіть дітей у віці від 12 років.

Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.

Як відомо, Україна домовилася з компанією Pfizer про поставку 20 млн доз вакцини від коронавірусу. Спочатку Україна та Pfizer підписали контракт на 10 млн доз, а потім збільшили його вдвічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипартияКоронавірусВакцина від коронавірусу