Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана коштом державного бюджету.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.
Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У США та Канаді цією вакциною вже щеплюють навіть дітей у віці від 12 років.
Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.
Як відомо, Україна домовилася з компанією Pfizer про поставку 20 млн доз вакцини від коронавірусу. Спочатку Україна та Pfizer підписали контракт на 10 млн доз, а потім збільшили його вдвічі.