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Украина получит тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "Дельта" это".

"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил он.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Украине присутствует штамм "Дельта" и через месяц-два этот вариант вытеснит другие варианты коронавируса.

Отметим, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.

Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".

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Министерство здравоохранения УкраиныВОЗКоронавирус "Дельта"