Украина получит тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса, - Ляшко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирования", - сказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ.
Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не "Дельта" это".
"Так мы сможем посмотреть, не циркулирует ли у нас "Дельта", - уточнил он.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Украине присутствует штамм "Дельта" и через месяц-два этот вариант вытеснит другие варианты коронавируса.
Отметим, в Украине на сегодня официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса.
Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как Украина готовится к распространению штамма "Дельта".