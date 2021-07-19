RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна отримає тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Це дозволить не тільки виявляти хворих цим варіантом інфекції, але і її поширення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав він в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.

Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а не "Дельта" це".

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що в Україні присутній штам "Дельта" і через місяць-два цей варіант витіснить інші варіанти коронавірусу.

Зазначимо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВООЗКоронавірус "Дельта"