Україна отримає тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу, - Ляшко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Це дозволить не тільки виявляти хворих цим варіантом інфекції, але і її поширення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - сказав він в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ.
Міністр пояснив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а не "Дельта" це".
"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - уточнив він.
Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що в Україні присутній штам "Дельта" і через місяць-два цей варіант витіснить інші варіанти коронавірусу.
Зазначимо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".