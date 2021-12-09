Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID

Статистика за сутки

За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 109 529.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 151 762 человека.

В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.