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Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 9 декабря в Украине против коронавируса проведено более 26 млн прививок. За вчера вакцинировали более 178 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За прошедшие сутки, 8 декабря в Украине было вакцинировано против COVID 178 796 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 69 267 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 109 529.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 151 762 человека.

В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине расширен список организаций, чьи сотрудники должны обязательно вакцинироваться от COVID-19.

Добавим, в Украине за минувшие сутки зафиксировали более 12 тысяч новых случаев коронавируса и 465 смертей.

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