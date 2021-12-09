Україна подолала позначку в понад 26 млн щеплень проти COVID

Статистика за добу

Минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 974 700 людей.

З них отримали першу дозу вакцини - 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 151 762 людини.

У загальній кількості в країні проведено 26 126 460 щеплень.