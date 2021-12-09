RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна подолала позначку в понад 26 млн щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 9 грудня в Україні проти коронавірусу проведено більш як 26 млн щеплень. За вчора вакцинували понад 178 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Минулої доби, 8 грудня в Україні було вакциновано проти COVID 178 796 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 69 267 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 109 529.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 974 700 людей.

З них отримали першу дозу вакцини - 13 974 698 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 151 762 людини.

У загальній кількості в країні проведено 26 126 460 щеплень.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні розширено список організацій, чиї співробітники повинні обов'язково вакцинуватися від COVID-19.

Додамо, в Україні за минулу добу зафіксували понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу та 465 смертей.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМінстерство охорони здоров'я Українивакцинация от коронавируса