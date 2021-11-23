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Украина продлила контракт с Pfizer: 25 млн доз вакцины в год и дополнительные прививки

Автор: Илона Свиридова

Украина продлила контракт с фармацевтической компанией Pfizer на поставки вакцины от коронавируса. Ежегодно будет поставляться по 25 млн доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - отметил он.

По его словам, вакцина будет использоваться для дополнительных прививок при соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

"Каждый заслуживает возможности быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте прививку как можно быстрее", - добавил Ляшко.

Новость дополняется

Напомним, ранее гендиректор американской компании Pfizer Альберт Бурл заявлял, что вакцинироваться от коронавируса нужно будет ежегодно.

Отметим, в ряде стран этой вакциной начали прививать детей старше пяти лет.

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ВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус