RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення

Автор: Ілона Свиридова

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими термінами поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.

За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - додав Ляшко.

Новина доповнюється

Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявляв, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щороку.

Зазначимо, у низці країн цією вакциною почали щепити дітей віком від п'яти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаВіктор ЛяшкоКоронавірус