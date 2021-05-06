Украина синхронизирует COVID-сертификаты с другими странами, - Степанов

Украина синхронизирует свои сертификаты вакцинации от COVID с другими странами. В правительстве готовы ко всем международным требованиям.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, все данные, которые будут содержаться в сертификате, полностью защищены. Это информация из центральной базы данных Минздрава, которые будут выгружаться в зависимости от пожеланий того или иного человека.
"Мы будем их полностью синхронизировать с Европейским союзом, а также с другими странами, потому что украинцы путешествуют не только в ЕС. Более-менее данные, которые хотят видеть в них наши европейские коллеги в том числе, понятны и известны. Мы полностью к этому готовы, готовы ко всем их пожеланиям", - отметил Степанов.
Он также добавил, что у многих стран, скорее всего, будет единый формат сертификатов.
Напомним, ранее стало известно, что Украина может запустить COVID-сертификаты до 1 июля. Документ о внедрении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.
Также сообщалось, что среди украинцев нет поддержки возможного введения COVID-паспортов. Одобрят такое нововведение чуть больше четверти (27%), выступает против треть (34%) опрошенных.