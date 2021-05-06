Украина синхронизирует COVID-сертификаты с другими странами, - Степанов

Украина синхронизирует свои сертификаты вакцинации от COVID с другими странами. В правительстве готовы ко всем международным требованиям.

По его словам, все данные, которые будут содержаться в сертификате, полностью защищены. Это информация из центральной базы данных Минздрава, которые будут выгружаться в зависимости от пожеланий того или иного человека.

"Мы будем их полностью синхронизировать с Европейским союзом, а также с другими странами, потому что украинцы путешествуют не только в ЕС. Более-менее данные, которые хотят видеть в них наши европейские коллеги в том числе, понятны и известны. Мы полностью к этому готовы, готовы ко всем их пожеланиям", - отметил Степанов.

Он также добавил, что у многих стран, скорее всего, будет единый формат сертификатов.